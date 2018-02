Ravage en gewonde bij ongeluk op N341 in Sibculo

Kieswijzer brengt me­nings­ver­schil­len partijen Vecht­dal-ge­meen­ten in beeld

24 februari Ook voor de gemeenten in het Vechtdal lanceert de Stentor een online kieswijzer. Net als in de overige gemeenten van het verspreidingsgebied van de Stentor kan via de website gekeken worden wat de standpunten zijn van de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en welke partijen het beste passen bij de antwoorden die door de gebruiker zijn gegeven op een serie stellingen.