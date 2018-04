Rechter tikt Overijssel op de vingers: natuurcamping Diffelen mag uitbreiden

update | video Vrouw (59) komt om bij ongeluk op N48 Balkbrug

26 april Een 59-jarige vrouw uit Nieuw Amsterdam is donderdagmiddag om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde. De vrouw kwam op de weg in botsing met een vrachtwagen. De bestuurder van de vrachtauto is aangehouden.