Rechter vebiedt opening zorgboerderij in Holthone

De kantonrechter heeft de officiële opening van De Hoeve in Holthone verboden, omdat de eigenaar van De Hoeve zich niet aan de afspraken in het franchisecontract houdt. De opening van de zorgboerderij stond gepland voor aanstaande vrijdag, maar omdat het bedrijf niet de naam van franchisebedrijf Wonen en Zo(rg) draagt, gaat het niet door.

Wonen en zo(rg) is een franchiseformule voor zorgbedrijven. De familie Hoving uit Holthone is tot nu toe het enige bedrijf dat in zee is gegaan met het bedrijf van Klaas Lamberink uit Coevorden en Marian Zeinstra uit Friesland.

Al twee jaar werken beide partijen samen. Die samenwerking verliep volgens Lamberink tot een maand geleden erg goed. ,,We zaten midden mei nog samen in een overleg en toen was er niks aan de hand. Twee dagen later kreeg ik een uitnodiging voor de opening waaruit blijkt dat onze naam niet meer wordt gebruik."

Dwangsom

De rechter steekt daar een stokje voor en verbiedt de opening die voor vrijdag gepland staat en stelt Lamberink in het gelijk. Laat de familie Hoving de opening toch doorgaan of plant het op een ander moment een opening zonder dat daar de naam van Wonen en Zo(rg) bij betrokken is, dan staat daar een dwangsom van 25.000 euro op.

Hoving verwijt Lamberink dat het verschillende afspraken in het contract, zoals een ICT-module en een integraal handboek, niet nageleefd zijn. ,,Normaal betaalt een bedrijf 25.000 euro om franchiser bij ons te worden. Maar we hebben met Hoving afgesproken dat hij het bedrag van 25.000 euro niet hoeft te betalen, omdat we nog aan het opstarten zijn en het om een pilot gaat. We hebben tegelijkertijd wel veel geregeld voor onder andere de vergunning en bij de inspectie. Bovendien hebben zij er zelf voor gekozen om niet met onze ICT-module te werken en is het handboek bijna afgerond."

Contract

Lamberink hoopt dat de twee partijen weer tot elkaar komen, ook omdat er nog een contract tot 2021 ligt. ,,Natuurlijk hoop je elkaar niet in de rechtbank tegen te komen, maar ik moest hem nu aan het contract houden om latere problemen te voorkomen. We gaan ons hier nu nog even op bezinnen, maar tot nu toe verliep de samenwerking altijd goed."