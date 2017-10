Rechter vindt groepsbelediging door 73-jarige vrouw in Hardenberg niet bewezen

Oprotten, dat heeft ze niet gezegd. De 73-jarige vrouw die werd verdacht van groepsbelediging van moslims in de islamitische Babel Supermarkt in Hardenberg, herkent zich niet in het beeld dat de eigenaren van haar schetsen. ,,Dat zijn mijn woorden niet", zegt T.D. tegen de politierechter.

Dat ze dit aan het eind van haar leven nog mee moet maken, dat vindt Hoogeveense T. D. eigenlijk onverteerbaar. Een gang naar de politierechter, terwijl ze nog nooit met justitie in aanraking is geweest. ,,Ik ben een hulpverlenende, zelfstandige vrouw en ben niemand tot last. Volgende maand word ik 74 en ik heb een stukje rust nodig. Maar ik kan me totaal niet vinden in wat ik hier lees."

Halalproducten

Volgens de eigenaren van de Babel Supermarkt in Hardenberg kwam D. op 5 juli na een bezoek aan een kunstmanifestatie de winkel aan de Europaweg binnen en vroeg ze of er uitsluitend halalproducten te koop waren. Vervolgens zou ze zijn begonnen met beledigen. ,,Waarom passen jullie je niet aan? Waarom verkopen jullie islamitische producten? Jullie moeten oprotten! Waarom alleen halal? Ik wil geen halal. Wij willen geen halal in Hardenberg. Jullie zijn buitenlanders, wij willen jullie niet. Jullie winkel moet dicht."

De winkeleigenaar belt vervolgens de politie en doet de supermarkt op slot. Na de aanhouding volgt een dagvaarding: groepsbelediging aan het adres van moslims over hun godsdienst en levensovertuiging. De eigenaren voelen zich bovendien gekwetst, beledigd en in hun eer aangetast.

Irritatie

D. gaf in de rechtszaak toe dat haar irritatie toenam, nadat ze te horen had gekregen dat er werkelijk alleen halalproducten bij Babel worden verkocht. En vroeg zich inderdaad hardop af, waarom 'wij ons altijd moeten aanpassen aan godsdienstige regels' en constateerde dat dat andersom niet gebeurt. ,,Je weet tegenwoordig niet meer wat je kunt krijgen in supermarkten."

Quote Ik zie het voor me als een vegetariër die bij de slager naar binnen stapt en om een vegaburger vraagt Politierechter

De rechter hoorde haar aan, maar verbaasde zich nogal dat D. überhaupt de islamitische winkel was ingestapt. ,,Ik zie het voor me als een vegetariër die bij de slager naar binnen stapt en om een vegaburger vraagt." En dan vervolgens de slager verwijt dat-ie een dergelijke vleesvervanger niet in de schappen heeft liggen. ,,Ga dan naar een Jumbo, Albert Heijn of Edah. Daar zijn er meer van, ook in Hardenberg. De vraag is dus eigenlijk wie zich hier nu moet aanpassen."

Geen typische verdachte

Quote Het is totaal niet mijn bedoeling om mensen te beledigen of te discrimineren De 73-jarige T.D. De officier van justitie achtte groepsbelediging bewezen, aangezien meerdere klanten in de winkel waren en er was geen sprake was van 'een bijdrage aan het maatschappelijke debat'. En stelde dat het recht om niet gediscrimineerd te worden in dit geval zwaarder weegt dan de vrijheid van meningsuiting. Omdat D. volgens haar 'geen typische verdachte is' - een dame op leeftijd, nog nooit met justitie in aanraking geweest - eiste de officier van justitie een boete van 350 euro. De advocaat eiste vrijspraak. ,,Het is misschien niet vriendelijk, maar beledigend en discriminerend zeker niet. 'Jullie zijn buitenlanders.' Tja, dat is nu eenmaal zo."