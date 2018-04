Rechter wijst extra verlof Hardenbergse leerling in meivakantie af

Zijn jongste zoon - leerling van De Nieuwe Veste, een andere Hardenbergse school voor voortgezet onderwijs - heeft wel twee weken meivakantie. De Zwolse bestuursrechter mr. A.J.G.M. van Montfort heeft het beroep van de vader tegen die beslissing van het Vechtdal College ongegrond verklaard.

Twee weken

Menig ouder zal het probleem herkennen: je kinderen zitten op verschillende scholen, die afwijkende vakantieperioden en vrije dagen plannen. Dan is het lastig als je opvang moet regelen of gezamenlijke vakanties en uitstapjes wilt plannen. De vader van twee leerlingen van twee Hardenbergse scholen vroeg eind oktober 2017 per mail aan het Vechtdal College verlof voor zijn oudste zoon, van maandag 23 april tot en met donderdag 26 april. Als reden gaf hij aan dat de vakantie naar Londen al geboekt was, in de veronderstelling dat beide scholen twee weken meivakantie zouden hebben. Maar de schooldirectie wees dat verzoek af, waarna de vader uiteindelijk in beroep ging bij de bestuursrechter.

Annuleren

Hij trok de boeking van het Londense appartement in, maar kon de vliegtickets naar eigen zeggen niet meer annuleren. De vader betoogde in de rechtbank dat het Vechtdal College komende week verlof had moeten geven vanwege een 'gewichtige omstandigheid' zoals die zijn vermeld in artikel 11 van de Leerplichtwet. Dat was volgens hem een 'inadequate vakantieplanning': terwijl De Nieuwe Veste twee weken meivakantie heeft gepland hanteert het Vechtdal College de door de rijksoverheid vastgestelde meivakantie van 28 april tot en met 6 mei, aansluitend aan de al vrije Koningsdag op vrijdag 27 april.

Geen extra verlof