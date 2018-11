Recordaantal bezoekers voor Winter Fair Hardenberg

Zeer dodelijke paarden­ziek­te uitgebro­ken in Hardenberg

13 november Op een locatie in de gemeente Hardenberg is de neurologische vorm van het zogenoemde rhinopneumonie vastgesteld. Een paard is inmiddels geëuthanaseerd. Twee andere paarden met dezelfde aandoening kunnen in leven blijven. Dat meldt de Sectorraad Paarden. De Sectorraad Paarden is belangenbehartiger voor de paardensector richting overheid.