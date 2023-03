‘Red een Kind’ opent ook kringloopwinkel in Hardenberg: ‘We versterken elkaar’

Christelijke hulporganisatie ‘Red een Kind’ is een nieuwe kringloopwinkel rijker. Naast twee winkels in Zwolle, Amersfoort en Groningen is aan de Stelling in Hardenberg, waar eerder Slapen & Wonen zat, de vijfde vestiging geopend. De belangstelling is zaterdagochtend overweldigend. Klokslag tien uur stromen tientallen klanten naar binnen na de officiële opening.