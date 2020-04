Regio draagt zorgpersoneel een warm hart toe; met handcrèmes, chocolade en dinerbonnen

Man met 6,5 (!) keer te veel alcohol achter het stuur: potentiële 'Bob' zit naast hem

26 april Bob jij of Bob ik? Die vraag had een bestuurder bij Hardenberg gisteren beter even aan zijn bijrijder kunnen stellen voor hij de weg op ging. Want waar zijn passagier wél mocht rijden, had de man zelf maar liefst 6,5 keer te veel alcohol in zijn lichaam. Bovendien waren er problemen met zijn rijbewijs, ontdekte de politie.