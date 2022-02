Reis door de tijd in de museumboerderij van Herman in Oud Bergentheim

De museumboerderij van Herman Herbert (69) in Oud Bergentheim is weer open, na een sluiting door corona. Een bezoek is een reis terug door de tijd.

Roestende werktuigen staan buiten de boerderij op hun laatste rustplaats. ,,Nee, ik zet ze niet in de verf, het moet er echt geleefd uitzien”, verklaart de drijvende kracht achter deze brok historie. Vroeger was dit het moderne spul voor de boer, nu is het een o ja-gevoel voor de bezoekers van het museum.

We lopen zigzag ertussendoor. Soms grijpt Herbert een stuk gereedschap om te laten zien hoe dat vroeger ging. En kijk, een melkhuisje waar de koeien werden verlost van hun witte motor. ,,Die komt hier uit de buurt. En hier, een giertank uit 1900. En dat is een mallejan, daarmee werden bomen versleept.” Zijn ogen glinsteren, wat een pret heeft hij met deze verzameldrang. Hij koopt het bij handelaren en kringloopwinkels, al is door ruimtegebrek wel een moderne rem daarop gezet.

Geboren en getogen

In 1985 is hij begonnen in de schuur van dit huis waar hij geboren en getogen is. ,,En in 2000 ging het open voor publiek. Zo kan ik mensen laten genieten van wat er vroeger was. Bewaren is belangrijk, het laat zien dat het boerengebeuren heel zwaar was”, zegt hij na het ommetje in de koude wind. Hij opent een van de schuren en doet een paar lampjes aan om meer inzicht in ons verleden te geven. ,,Ja, het mooiste hou ik voor het laatst”, zegt hij lachend. Zo spreekt hij ook met andere bezoekers, dat is zeker.

Herbert baant zich een weg door de donkere ruimten die tot de nok zijn gevuld. Rijen typemachines en strijkijzers, wanden vol lp’s, een spinnenwiel, een poepdoos, Philips-koffie, een rookstoel, geparkeerde bromfietsen, de prikkels zijn enorm voor de bezoekers. De gemiddelde bezoeker blijft hier een tot twee uur, maar eigenlijk kun je beter een dag lang hier rondstruinen. En daarna een borrel om de prikkels te sussen. Herbert speelt meteen in op deze opmerking, opent een kast en haalt ongeopende bierflesjes tevoorschijn met april 1985 als houdbaarheidsdatum. Het maakt de reis in de tijd compleet. In totaal zijn hier zo’n 6000 oude voorwerpen, allen met een eigen verhaal.

Zes katten

Vooral ouderen weten deze trip down memory lane te vinden. Uit heel Nederland, Herberts toont het gastenboek. Een echtpaar uit Breukelen schrijft over prachtig oud spul en een mooie rondleiding door de museumdirecteur. De ambachtelijke huisvrouw zal wel eens meewarig het hoofd schudden tijdens de rondleiding. Want hoe houd je de boel netjes? ,,Een keer per jaar stofzuigen, spinnenkoppen verwijderen en de poetslap erdoor. Het wordt hier niet zo stoffig. En nee, ik heb geen last van ongedierte hier. De buren hebben zes katten”, zegt hij, en neemt plaats achter het orgel. Het Wilhelmus galmt. En daarna de platenspeler. Met de vlam in de pijp, ook zo twintigste eeuw.

Van maandag tot en met zaterdag zijn bezoekers vanaf ’s morgens 10.00 uur welkom aan de Mölinkweg 5 in Oud Bergentheim.

Gift is welkom Entreegeld kent het museum niet, een vrije gift is welkom. Het geld dat op deze manier binnenkomt, wordt sinds vier jaar overgeboekt naar Home of Hope & Dreams van Giny Pullen uit Collendoorn. Zij helpt weeskinderen in Oeganda aan een waardig bestaan. Inmiddels is 5300 euro door bezoekers geschonken.