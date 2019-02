Reizigersclub Alma voelt zich in het ootje genomen en blijft knokken voor elektrificatie van spoor

Reizigersvereniging Alma is ontstemd, nu het vermoedelijk tot zeker 2026 moet wachten voor het spoor tussen Almelo en Mariënberg net als de lijn tussen Zwolle en Emmen wordt geëlektrificeerd. En die onvrede wordt woensdag in de vergadering van Provinciale Staten geuit.

Het heeft het vertrouwen in de provinciale politiek opgezegd, omdat in haar ogen een vorig jaar ingediende motie niet naar wens wordt ingevuld. ,,We gingen er vanuit dat er voor 1 januari een investeringsvoorstel zou komen, en dat de elektrificatie dan in 2019 daadwerkelijk zou worden uitgevoerd”, schetst voorzitter Chris de Goede. ,,Nu horen we dat dit nog jaren gaat duren. Een miljoenenverspilling. En het levert ons beslist geen betrouwbare dienstverlening op.”

Almelo-Mariënberg

Alma, dat staat voor Almelo-Mariënberg, zet zich al sinds het eind van de vorige eeuw in voor behoud van het 27,3 kilometer lange spoor tussen Twente en het Vechtdal. Zo trok De Goede destijds hoogstpersoonlijk naar Den Haag om toenmalig politiek bestuurders Annemarie Jorritsma (VVD) en Paul Rosenmöller (GroenLinks) met succes van nut en noodzaak te overtuigen. De lijn werd gered, maar nog altijd maken inwoners zich zorgen over het spoor dat de overstap tussen Zwolle-Emmen en Zwolle-Enschede mogelijk maakt. ,,Ondertussen is station Geerdijk al gesloten, waardoor die woonkern verstoken is van elke vorm van openbaar vervoer”, uit De Goede zijn onvrede. ,,En is men in Bergentheim nog steeds kwaad over de al eerdere sluiting van het station daar. Uiteindelijk kwam er slechts een onvolwaardige doordeweekse busverbinding ter compensatie. De verkeersarmoede voor Bergentheim en omgeving is alleen maar toegenomen.”

Derde dieseltrein

De Goede is nu van plan om woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten gebruik te maken van het spreekrecht. Hij gaat dan ook in op de aanschaf van een derde dieseltrein, die er als gevolg van de twee storingsgevoelige en in zijn ogen versleten Lint-treinen bij is gekomen. Een doekje voor het bloeden, omschrijft de voorzitter, die niet uitsluit dat zonder elektrificatie het lijntje op den duur verdwijnt ,,De dieseltreinen halen niet de gewenste snelheid en we hebben eerder al aangegeven dat ze versleten zijn. De kosten moeten naar onze inschatting hoog zijn opgelopen.”

