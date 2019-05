Reizigersvereniging Alma richt zich tot minister: ‘geld voor Nedersaksenlijn’

Voorzitter Chris de Goede van de reizigersvereniging is in de pen geklommen en legt de minister in een brief van vijf kantjes uit waarom die zou moeten investeren in de treinlijnen in Overijssel, Drenthe en Groningen. Al is het alleen maar om de doorgaans Haagse blik voor eventjes te verruimen. ,,Wij zien dat het ministerie zich wél inzet voor noodzakelijke investeringen in met name de Randstad, maar onzorgvuldig omgaat met de economische en maatschappelijke belangen van de bewoners van zowel Oost- als Noord-Nederland. In deze krimpregio staat de leefbaarheid binnen enkele decennia onder grote druk.”