Ren voor je leven Gramsbergen maakt Meppelink sterk

Het totale eindbedrag zal vrijdagavond 28 september bekend worden gemaakt. Dan arriveert namelijk 'marathonman' Meppelink in zijn woonplaats Gramsbergen nadat hij hardlopend, in maar vijf dagen tijd, een afstand van 330 kilometer(!) heeft overbrugd. De opening op de combibaan in de lichtstad was indrukwekkend, bezorgde menigeen kippenvel en velen hielden het niet droog. Want kanker treft, vroeg of laat, ons allemaal.

Henk Meppelink

Zo ook Henk Meppelink die aan deze ziekte ondermeer zijn vrouw, zus en tal van andere familieleden, vrienden en kennissen verloor. ,,De eerste editie heb ik nog samen met mijn vrouw georganiseerd. Vlak voordat ze stierf heb ik haar beloofd om mij in te blijven zetten voor het KWF, om zoveel mogelijk geld in te zamelen ter bestrijding van deze verschrikkelijke ziekte. Drie woorden waren ontzettend belangrijk voor haar: 'respect, saamhorigheid en liefde'. In de geest van deze woorden organiseer ik als een soort van verstild eerbetoon evenementen als deze, om zeg maar haar erfenis levend te houden. De saamhorigheid in Gramsbergen en daarbuiten is echt ongekend. Iedereen doet spontaan mee."

Familieboom

Samen (sterk) was de rode draad. De 'familieboom' stond geplant op het middenterrein waar iedereen zijn of haar boodschap achter kon laten. 'Family Tree', het nummer van de Amerikaanse band Venice, werd gedraaid voordat Henk zijn eigen geschreven gedicht voordroeg. ,,Het moet vanuit je gevoel komen, anders is het niet echt. De (familie)boom blijft gelukkig maar groeien, er vallen soms bladeren af maar er komen ook weer nieuwe bij. Na het overlijden van mijn vrouw wilde ik iets doen met mijn onmacht in de hoop dat wij ooit kanker de wereld uit kunnen helpen. Wij lopen en wandelen vandaag samen zes uur met elkaar, maar nog belangrijker is om elkaar te ontmoeten. Samen herinneringen op te halen, maar vooral het leven blijven vieren. Samen is het sleutelwoord. Samen staan wij sterk. Samen komen wij steeds dichter bij ons uiteindelijke doel."

