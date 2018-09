'Ren voor je leven' in Gramsbergen

reportage Platte­lands­boa's: 'Soms kan steekwe­rend vest toch wel handig zijn'

11:00 De mannen en vrouwen van Toezicht en Handhaving in de gemeenten Hardenberg en Ommen dragen binnenkort steekwerend vesten. Zijn de BOA's daar dan zo onveilig? BOA's Keramuddin Samet (56) en Henk (52) ('Geen naam in de krant, want we maken niet altijd vrienden met ons werk') nemen Stentor-verslaggever Ingrid Stijkel mee op pad in Dedemsvaart en vertelden over hun werkzaamheden.