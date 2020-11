René uit Balkbrug wordt licht uit ogen geslagen, als-ie scooterbestuurder tot de orde roept

,,Vertel dan ’s ochtends maar eens aan je zoon van 7 waarom het gezicht van papa helemaal kapot is. Dat is niet te doen.” René Paquot wrijft over zijn rechteroog als hij vertelt over de gruwelijke mishandeling die hij op een zondagavond in september op zijn eigen oprit aan Het Bastion in Balkbrug te verduren kreeg. De traanbuis is kapot, wat ervoor zorgt dat het blijft stromen als hij huilt. ,,Blijvend oogletsel. In december word ik nog geopereerd, maar ik zal nooit meer volledig kunnen zien. En waarvoor? Ik heb geen idee.”