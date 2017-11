Rent er een wolf door de straten van Overijssel?

Ook Leo Linnartz van Wolf in Nederland geeft aan dat het dier op de video een wolfshond is en niet een wolf. ,,De staart is lang en gekruld, een belangrijk kenmerk van een wolfshond. De oren zijn daarnaast lang en spits, terwijl oren van een wolf korter en rond zijn.''



Ondanks dat Canto duidelijk een wolfshond is, gebeurt het Wolters vaker dat hij gebeld wanneer ergens een mogelijke wolf wordt gezien. ,,Toen vorige week de wolf bij Kloosterhaar werd aangetroffen, werd ik ook gebeld. Of dat niet eentje van ons was? Gelukkig niet. Dat was een echte.''