Restauratie stadsmuur bij Wilhelminaplein in Hardenberg

De stadsmuur is in 1230 gebouwd en in 1962 gerestaureerd. De muur dient als keerwand voor het hoger gelegen Wilhelminaplein. Een aantal jaar geleden is een deel van buitenkant van de muur ingestort. Vermoedelijke oorzaak is dat de binnenkant van de muur is uitgespoeld door water. Nu de herinrichting van het Wilhelminaplein bijna afgerond is, wordt ook de stadsmuur hersteld.

Onderzoek

Voordat de muur kan worden hersteld, is onderzoek gedaan. De muur bestaat uit een bijzondere steensoort, namelijk ijzeroer. Dat deze steensoort is gebruikt voor de muur, is vrij bijzonder in Nederland. Dat maakt dat het belangrijk om de muur goed te restaureren. Daarnaast is het een rijksmonument. De manier waarop de stadsmuur wordt hersteld moet goedgekeurd worden door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Inmiddels heeft het RCE in ieder geval de plannen goedgekeurd.

Gespecialiseerd bedrijf