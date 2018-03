Rick Brink haalt finale Beste Raadslid

Karlijn (15) uit Gramsbergen in 'blind auditions' The Voice Kids

6:00 De 15-jarige Karlijn Luisman uit Gramsbergen staat vanavond in de 'blind auditions' van The Voice Kids, de talentenjacht van RTL4 voor kinderen. Dan is te zien of ze door de coaches Ilse DeLange, Douwe Bob, Marco Borsato of Ali B wordt geselecteerd voor de 'battles', waarin zo'n 45 talenten het tegen elkaar opnemen.