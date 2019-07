Rick Brink krijgt een inclusieve speeltuin zodat álle kinderen samen kunnen spelen

Het streven is om volgend jaar zomer de inclusieve speeltuin feestelijk te openen. Eerst gaat ontwerpster Ity Busstra aan de slag. Die tekeningen neemt ze vervolgens door met Rick Brink en Plaatselijk Belang. Ook wil Busstra graag input van ouders van kinderen met een berperking, via Facebook roept zij belangstellenden op om te reageren. Dit jaar moeten de ontwerpen klaar zijn, zodat er volgend jaar zomer ‘misschien’ al gespeeld kan worden. Wethouder Gitta Luiten: ,,Dat zou heel mooi zijn, als dat volgende zomer al lukt. Maar als het hele complexe ontwerpen zijn... dan duurt het wel wat langer. Het streven is wel volgend jaar zomer.’’ De voorwaarde is dat de speeltuin in ieder geval hufterproof moet zijn, zodat hij lang mee gaat. Hoeveel dit ‘cadeautje’ van de gemeenteraad gaat kosten durft de wethouder nog niet te zeggen en ligt aan het ontwerp. ,,Als we daarvan schrikken dan vragen we wel of er wat vanaf mag, maar laten we eerst maar eens zien wat de precieze plannen zijn’’, vertelt ze. Daarnaast hoop de wethouder dat ‘iedereen komt helpen'. ,,Ouders, scholen... het zou leuk zijn als we het met z'n allen kunnen realiseren.’’