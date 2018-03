Rick Brink uit Hardenberg baalt van GeenStijl-actie: 'Dit is toch wel een smetje'

De verkiezing voor beste raadslid van Nederland is tijdelijk stopgezet na een doelbewuste actie van Geen Stijl om de uitslag te manipuleren. Finalist Rick Brink uit Hardenberg baalt er enorm van. ,,Dit is toch wel een smetje.''

Alle alarmbellen gingen af toen er in korte tijd duizenden stemmen binnenkwamen nadat op social media en GeenStijl was opgeroepen voor Rick Brink uit Hardenberg te kiezen en zo 'het land te redden'.

Lees ook Stemmen beste raadslid stopgezet na anti-Nida oproep Lees meer

De bedoeling van de Geen Stijl-actie was de Rotterdamse Nourdin el Ouali van het islam geïnspireerde Nida van de nummer één-positie te stoten, maar voor beiden kwam na de oproep veel stemmen binnen. De server ging rond middernacht plat, toen hadden in vier uur rond de 8.000 mensen gestemd, terwijl nummer één El Ouali tot dan toe minder dan 5.000 stemmen had vergaard. Daarna is besloten het stemmen niet te hervatten.

'Het moet over de inhoud gaan'

Rick Brink is niet blij met de actie van Geen Stijl. ,,Een goed besluit om te verkiezing te staken. Het moet over de inhoud gaan en niet over iets anders'', vindt de 32-jarige Hardenberger. ,,Er is hard aan getrokken mij bij de laatste vier te krijgen en dat gebeurt dit. Ja, best wel een smetje op de verkiezing. Toen ik ervan hoorde was de lol er wel even af."

Toch gaat hij vanavond naar de finale en bekendmaking in Paradiso in Amsterdam. Rick Brink rekent er op dat de internetstemming, die in de uitslag voor de helft mee zou tellen, ongeldig wordt verklaard en dat de vakjury met een oordeel komt. ,,Dat is het allerbeste, anders ontstaat er een oneerlijk beeld." Organisator John Bijl is ook flink ontstemd. ,,Net als zoveel onderwerpen in deze verkiezingen is nu ook 'Het beste raadslid' gekaapt door identiteitspolitiek.''