Rick Brink uit Hardenberg gaat voor het ministerschap

Honderd mensen hadden gesolliciteerd op de functie, die ter beschikking is gesteld door KRO/NCRV. De eerste selectieronde heeft Rick Brink succesvol doorlopen, want hij is door naar de volgende ronde. Op 11 mei moeten de kandidaten een pitch geven om zich te presenteren. Uiteindelijk kiezen de televisiekijkers op 17 juni wie Minister van Gehandicaptenzaken wordt op het nieuw op te richten Ministerie van Gehandicaptenzaken.

,,Het is een serieuze functie, een echte baan,’’ vertelt Brink, die aanstekelijk praat. ,,Het ministerschap is niet een ceremoniële functie, nee, ik mag er echt tegenaan. Dat is ook de reden dat ik heb gesolliciteerd. Ik heb twee punten waar ik me in eerste instantie op ga richten: kinderen met een beperking moeten zoveel mogelijk naar een reguliere school kunnen gaan en mensen met een beperking moeten extra steun krijgen bij het zoeken van werk.’’’

Gewone school

Brink ervaringsdeskundige, want hij lijdt aan osteogenesis Imperfecta, een broze-bottenziekte. Hij verplaatst zich in een rolstoel. ,,Ik breek heel snel mijn botten. Toch hebben mijn ouders het lef gehad om mij op een gewone basisschool te doen en daar ben ik ze dankbaar voor. Daardoor had ik vriendjes in de buurt en leerde ik mijn handicap beter te accepteren. Ik wil me als minister hard maken dat kinderen met een beperking niet te snel naar het bijzonder onderwijs worden gestuurd. Dat zal misschien geld kosten, want scholen moeten personeel hebben voor extra begeleiding van de kinderen met een beperking.’’

Baan