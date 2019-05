Rick Brink uit Hardenberg naar tv-finale Minister van Gehandicaptenzaken

Korte tijd later is die sprakeloosheid alweer verdwenen. En dat is maar goed ook, want de komende vier weken gaat Brink campagne voeren. Hij is al toegewijd fractievoorzitter van het CDA in de Hardenbergse gemeenteraad, ervaren medewerker van Dion Salarisbureau en enthousiast vrijwilliger bij de plaatselijke voetbaltrots HHC, maar dat weerhoudt hem er niet van zich extra in te zetten voor landelijke ‘gehandicaptenzaken’.