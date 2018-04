Ridder Edwin Evers trots op onderscheiding

Naast het presenteren van het best beluisterde radioprogramma van het land zet Evers zich ook in voor goede doelen. Hij is ambassadeur van Unicef Nederland en hij ondersteunt actief het Ronald McDonald Kinderfonds. Ook is hij actief als adviseur achter de schermen bij zijn geliefde voetbalclub HHC Hardenberg. Daarnaast was hij werkzaam voor de Stichting 2015 Hardenberg om bij te dragen aan de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties.