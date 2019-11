Robin Slump krijgt jeugdlintje Hardenberg voor zijn inzet voor goede doelen

Robin bleef er redelijk rustig onder toen vanmorgen ineens zijn ouders, opa en tante de school binnenstapten, en daarna ook nog de burgemeester met zijn ambtsketting. Het jeugdlintje is door de gemeenteraad ingesteld om jongeren die zich inzetten voor de samenleving in het zonnetje te zetten. Inwoners van de gemeente konden de afgelopen maanden actieve jongeren nomineren voor die onderscheiding. Een onafhankelijke commissie bestaande uit burgemeester Wiggers, Jan Maarten Veurink (theater de Voorveghter), Rogier Tiel-Groenestege (Vechtdal College), jongerenwerker Kelly van Ginkel van De Stuw en de Hardenbergse sportvrouw van het jaar Kyra Lamberink, heeft de inzendingen beoordeeld en Robin Slump voorgedragen voor het jeugdlintje. De jury spreekt vooral veel waardering uit voor de vele keren dat de sportieve jongeman zich voor verschillende goede doelen heeft ingezet.

Met vader Alex

Via allerlei bijzondere sportacties zamelde hij al veel geld in voor goede doelen. Zo fietste hij in juni van dit jaar drie keer de Alpe d’Huez op om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Dat deed hij samen met zijn vader Alex, die in 2017 als eerste de 'Nederlandse Alp’ op skeelers bedwong ter nagedachtenis aan diens schoonvader die twee jaar daarvoor aan kanker bezweek. Nu skeelerde zijn vader zelfs drie keer de berg op, met bloed, zweet en tranen, zij aan zij met Robin op de racefiets. De scholier kreeg niet zomaar verlof van de directie van het Greijdanus om met team Tien Wielen mee te doen aan deze jaargang van ‘Alpe d’HuZes’. Hij moest in de aanloop bovengemiddelde cijfers halen en op de berg naar een speciale school, waar scholieren onder begeleiding van docenten overdag hun huiswerk konden maken.