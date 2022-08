Roepende Hardenbergse pionier in kurkdroge woestijn ziet voorspelling uitkomen: ‘Ook in Nederland kan water opraken’

Noodweer of wraak? Jaren cel geëist voor terugschie­ten bij moordpo­ging Zwolse drugsoor­log

Justitie wil ‘de deur niet openzetten voor straffeloos terug mogen schieten als een crimineel conflict wordt uitgevochten’ en eist vier jaar cel tegen een 29-jarige Zwollenaar. Hij is vanuit een rijdende auto onder vuur genomen en schoot terug. Noodweer, oordeelde de rechtbank, dus werd de man niet bestraft. De schietpartij vormde de climax in een conflict in de Zwolse onderwereld.

2 augustus