Roker boeren en jagers willen weidevogels redden: vier hectare voor voedsel en schuilplaats

Sociale coöperatie Hardenberg komt van de grond: bedrijf opstarten met behoud uitkering

Elf ondernemende Hardenbergers met een uitkering begonnen in januari met het opzetten van een eigen bedrijf, zonder dat ze gevaar liepen hun recht op bijstand te verliezen. Samen vormen ze de sociale coöperatie Together in Company, waarin ze elkaar ondersteunen en stimuleren. Negen maanden later is al een handvol start-ups van de grond gekomen.

24 oktober