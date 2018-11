Rolstoelbiljarter Rinus Heijink uit Gramsbergen legt aan voor derde landstitel

Rinus Heijink doet komend weekeinde een gooi naar het Open Nederlands kampioenschap libre klein voor rolstoelbiljarters. Afgelopen weekeinde veroverde hij de titel al bij het driebanden. De 43-jarige Gramsbergenaar stootte aan het begin van deze eeuw al eens door naar het Nederlands kampioenschap libre in de vierde klasse. Toen ging een klein legioen supporters mee, buren, vrienden, familie en clubgenoten van de biljartvereniging van café-restaurant d’Oale Delle, waar Rinus’ broer Harry de scepter zwaait. Morgen en zondag tijdens het NK in Den Bosch kan de rolstoelbiljarter in elk geval rekenen op de steun van zijn vrouw Harriët.

Heijink was jarenlang in de weer als kraanmachinist en dumperchauffeur (voor aan- en afvoer van grondstoffen bij bedrijven), tot hij werd getroffen door een slopende ziekte. ,,Ik heb MS, een ziekte die mijn zenuwen aantast waardoor bewegen steeds moeilijker wordt. Zo'n acht jaar geleden al ben ik afgekeurd, ik ben nu aangewezen op een rolstoel.’’

Wanneer begon je met rolstoelbiljarten?

,,Vijf, zes jaar geleden. Eigenlijk is het gewoon biljarten hoor, ik speel wel vanuit een rolstoel, maar de regels zijn gelijk. Ik biljart al zeker 25 jaar en speel nu nog met twee teams van d’Oale Delle libre en driebanden in de competitie van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond in district Noordoost-Overijssel.’’

Maar kun je vanuit je rolstoel wel elke speelbal op het groene laken raken?

,,Meestal wel, maar je mag ook twee hulpstukken gebruiken. Een verlengstuk van ongeveer dertig centimeter dat je onderaan je keu kunt doen, en een ‘vork’. Dat is een extra keu met aan het uiteinde een metalen kruisje waarmee je de keu waarmee je speelt kunt ondersteunen. Zo kun je een bal die ver weg ligt toch stoten. Maar die hulpstukken mag elke biljarter gebruiken, ook als je kunt lopen.’’

Voor het maken van foto's en een filmpje bij dit artikel heb je een paar caramboles gemaakt. Je rijdt wel soepel om het biljart heen.

,,Dat is te danken aan mijn lichtgewicht rolstoel, hoe lichter hoe makkelijker hij rijdt. De ondergrond maakt ook verschil. Op vloerbedekking is het lastiger rijden dan op tegels, houten vloeren of laminaat.

Oefen je vaak op de biljarttafels bij jouw broer in d’Oale Delle?

,,Nee ik oefen nooit, in mijn eentje biljarten vind ik niks. Thuis heb ik ook geen biljart staan, dat is zonde van de ruimte.’’

Afgelopen weekeinde won je al het Nederlands kampioenschap driebanden van de Dutch Wheel Chair Billiards, dat onder de KNBB ressorteert. Dus je gaat met een goed gevoel naar Den Bosch?