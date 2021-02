Romano Boshove van GroenLinks in Hardenberg overplakt door Thierry Baudet van Forum: ‘Heel kinderachtig’

‘Geen Avondklok’, staat er in dikke, witte letters op het gitzwarte pamflet van Forum voor Democratie (FvD), aan het publicatiebord aan het Albertus Weertsplantsoen in Kloosterhaar. Vier posters nog wel, met daarnaast in drievoud de priemende blik van partijleider Thierry Baudet: ‘Nederland weer vrij.’ Zeven in totaal, en daarmee is de stellage van de gemeente Hardenberg in één plakbeurt gevuld. Helemaal rechts zijn nog net de lokken van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) te zien. Romano Boshove (GroenLinks) is eveneens overplakt.