Romano steunt nieuwe wethouder Hardenberg: welk raadslid van coalitie stemde dan tegen?

Tunnel bij Balkbrug biedt opening naar nieuwe welvaart: ‘Onderne­mers zien kansen’

13 maart De verkeerstunnel in de provinciale weg N377 bij Balkbrug gaat volgende weekend open. Hoe gunstig is dat voor de ondernemers in Balkbrug? Doorgaand verkeer ziet straks weinig meer van het centrum van het dorp. De plaatselijke ondernemersvereniging is optimistisch. ,,Nieuwe ondernemers willen zich straks in Balkbrug vestigen.’’