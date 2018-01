Ronald redde man uit zinkende auto in Bergentheim: 'Koud water? Daar denk je niet bij na'

Nuchter belt Ronald Bos maar even naar huis, nadat hij even daarvoor een te water geraakte automobilist naar de waterkant heeft gesleept en politiemensen de reanimatie inmiddels hebben ingezet. ,,Kunnen jullie wat droogs klaar leggen? Ik ben in het water gesprongen."

Een heldendaad, maar zo ziet Bos zijn actie op de eerste werkdag van de week zelf niet. Hij rijdt met een tractor over het Lijntje tussen Bruchterveld en Bergentheim als hij een jongen met een telefoon in de hand langs het kanaal ziet staan. In het water ligt een auto, die langzaam maar zeker naar de bodem zinkt. ,,En er zat nog een man in", blikt Bos terug. ,,Die jongen had 112 gebeld en politie en ambulance waren al onderweg. Prima werk. Maar we hoorden de man nog kreunen. Dus ben ik erin gesprongen. Koud water? Daar denk je op dat moment niet bij na."

Gissen

Wat er vervolgens gebeurt gaat ook aan Bos als een roes voorbij. Hij brengt de man in veiligheid waarna de hulpdiensten - ook een traumahelikopter komt aangevlogen - zijn nuttige werk overnemen. Over de toedracht van het ongeval op de kaarsrechte kanaalweg kan ook Bos alleen maar gissen. ,,Ik vermoed dat de man onwel is geworden en met zijn auto in het water is beland. En dat hij daarom gereanimeerd moest worden. Maar ik ben natuurlijk ook geen dokter."

Eenmaal op de waterkant blijkt dat auto voor het grootste gedeelte onder water is geraakt. Een agent springt om het zekere voor het onzekere te nemen ook het kanaal in. Hij tikt een ruitje door, om te kijken of er niet nog meer verstekelingen aan boord zijn. Bos: ,,Dat was niet het geval."

Hulp

Ambulancepersoneel vervoert de onfortuinlijke man naar het ziekenhuis, de politie belt later op de dag nog met Bos om even bij te praten. Ook krijgt hij slachtofferhulp aangeboden, voor het geval hij de nacht of de komende dagen maar moeilijk doorkomt. Waterschap Vechtstromen heeft ondertussen de vrijgekomen olie in het water opgeruimd en de auto wordt niet veel later door een berger afgevoerd.