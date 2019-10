Röpcke-Zweers Ziekenhuis Hardenberg breekt met reumacentrum, maar die gaat niet weg

“Dit betreuren wij zeer omdat er in Nederland een groot tekort aan reumatologen is en er daardoor wachttijden kunnen ontstaan tot wel meer dan zes maanden”, laat de raad van bestuur van RZWN weten in een verklaring. Volgens hen is de kans klein dat het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in de komende tijd voldoende geschikte reumatologen gaat vinden om de gaten die RZWN achterlaat op te vullen.

Nieuwe locatie

Om te voorkomen dat patiënten van het ziekenhuis in Hardenberg in de problemen komen door de breuk tussen Röpcke-Zweers en RZWN werkt laatstgenoemde aan een oplossing om de zorg te blijven waarborgen. ,,Met of zonder steun van de zorgverzekeraars, zullen de vertrouwde reumatologen in de regio Hardenberg werkzaam zijn.” RZWN kondigt aan dat er op dit moment wordt gezocht naar een locatie in Hardenberg van waaruit de zorg kan worden voortgezet. De bedoeling is dat deze per 2 januari 2020 open zal gaan.