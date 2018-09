Röpcke Zweers-ziekenhuis heeft primeur met nieuwe uitwisseling patiëntengegevens EU-burgers

Het Röpcke Zweers ziekenhuis in Hardenberg doet als een van de eerste ziekenhuizen in het land mee aan een nieuw uitwisselingssysteem voor gezondheidsgegevens van EU-burgers.

De toenemende mobiliteit van burgers in de EU-landen maakt dat steeds meer mensen een beroep doen op zorg buiten hun eigen regio of land. Dan is het voor de Spoedeisende Hulp-afdelingen (SEH's) van ziekenhuizen handig te beschikken over de meest noodzakelijke patiëntengegevens. Om uitwisseling van patiëntgegevens tussen landen mogelijk te maken, werkt de Europese Unie met de lidstaten aan een internationale infrastructuur.

Communicatie

In Nederland sluit het Hardenbergse ziekenhuis met nog vier andere collega-ziekenhuis aan op een stelsel van nationale contactpunten met een eigen landelijk contactpunt genaamd Nationaal Contact Punt voor eHealth (NCPeH). Via dit NCPeH kunnen zorgprofessionals patiëntsamenvattingen digitaal ophalen van patiënten uit EU-landen. Het nieuwe systeem moet bijdragen aan een betere communicatie tussen patiënt en zorgprofessional, een hogere kwaliteit van zorg en een snellere en efficiëntere dienstverlening.

Toeristisch

Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg staat in een toeristisch aantrekkelijke regio, dicht bij de grens met Duitsland. Er komen vooral veel toeristen uit Duitsland naar het Vechtdal. Een ongeluk zit in een klein hoekje en een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis kan noodzakelijk zijn.

Als de Saxenburgh Groep, waaronder het ziekenhuis valt, straks is aangesloten bij het NCPeH in Nederland, kan de SEH-arts van het Hardenbergse ziekenhuis binnen enkele minuten beschikken over een patiëntensamenvatting van de ongelukkige buitenlandse toerist. Het ziekenhuis verwacht dat de arts zo beter de achtergrond en status van de toerist kan begrijpen en de behandeling beter kan bepalen.

Aansluiten