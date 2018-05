Rotary Ommen-Dedemsvaart sturen ziekenhuisbedden naar Oeganda

Een tiental leden van Rotary Ommen-Dedemsvaart laadde gistermorgen 34 ziekenhuisbedden in een container voor transport naar Oeganda. Ze zijn afgeschreven door De Vogellanden, maar kunnen de omstandigheden in het ziekenhuis van de stad Kumi aanzienlijk verbeteren.

Het is letterlijk millimeterwerk. Alleen als de bedden per drie stuks kaarsrecht op elkaar gestapeld worden, kan de vorkheftruck ze met een sjorband precies in de container takelen. Het eerste bed wordt wat moeizaam in de container geholpen, maar oefening baart kunst en het gaat allengs beter. ,,Het is voor ons geen dagelijks werk", lacht Rotary-lid Henk Ruiter. ,,Maar de Rotary is een breed opgezette club. Iedereen kan wel een specialiteit inbrengen die van pas komt."

Erbarmelijk

Ruiter bracht het balletje zelf aan het rollen. Zijn dochter Eline werkte een half jaar geleden voor haar studie geneeskunde in het Kumi-hospitaal, in het oosten van Oeganda. ,,Ze stuurde foto's op, die lieten zien onder welke erbarmelijke omstandigheden de patiënten daar verpleegd worden", vertelt Ruiter. ,,De bedden zijn ongelofelijk oud, er zitten soms zelfs gaten in. Daardoor lijden patiënten met bijvoorbeeld botbreuken veel meer pijn dan nodig zou zijn. Soms moeten ze zelfs verplaatst worden."

Vogellanden

Een Rotary-lid dat in de Vogellanden werkt, wist dat het Zwolse revalidatiecentrum 34 elektrisch bedienbare bedden ging vervangen, die wellicht in Oeganda nog goed bruikbaar konden zijn. ,,Maar ze moesten wel meteen weg", aldus Ruiter. ,,Gelukkig vonden we akkerbouwer Fedde Zijlstra bereid om ze een half jaar op te slaan in een grote schuur op zijn terrein." Op die plek, aan de Hoofdstraat in Balkbrug, werden de bedden gistermorgen ingeladen, inclusief toebehoren als dekens en matrassen.

Fundraising

De Rotary-leden betalen zelf het transport via Rotterdam en Mombasa, een bedrag van zo'n 7.000 euro. Dat vullen ze later dit jaar weer aan met fundraising-activiteiten. Ruiter: ,,Natuurlijk, je kunt ook geld doneren, maar wij proberen waar mogelijk concreet de helpende hand te bieden. Het is ook leuker, want je moet elke stap regelen. Maar het vergroot onze betrokkenheid bij het doel."

Heftruck nodig