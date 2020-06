Ruime steun raad Hardenberg voor aanpak Aldi

Boeren in Vechtdal houden in coronatijd hand op de knip: ‘Als je rood staat, kun je niet groen doen’

6:00 De gevolgen van de coronacrisis zullen ook voor de agrarische sector groot zijn, hoewel de echte klap pas op langere termijn daadwerkelijk wordt gevoeld. Hoe dan ook, de komende jaren is er in het Vechtdal minder ruimte en animo voor verduurzaming, investeringen in dierenwelzijn of het verwijderen van asbest van daken, blijkt uit onderzoek. ,,Als je rood staat kun je niet groen doen.”