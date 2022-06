Ruzie loopt uit op steekpartij in Kloosterhaar: 41-jarige man gewond

Kloosterhaar is vannacht opgeschrikt door een steekpartij. Bij een vermoedelijke ruzie raakte een 41-jarige man gewond. Twee verdachten sloegen op de vlucht in een bedrijfsbus.

Agenten wisten de twee te achterhalen. Ze zijn opgepakt. Het gaat om dertigjarige mannen. De een woont in de gemeente Hardenberg, de andere heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, laat de politie weten.

Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Het slachtoffer was aanspreekbaar toen agenten bij hem arriveerden. Later is hij naar het ziekenhuis gebracht.

Bus

De ‘vluchtbus’ is in beslag genomen voor onderzoek. Het is niet duidelijk of de bus van hen was, of dat ze die alleen als vluchtwagen gebruikten.

Het steekincident zorgde voor beroering in Kloosterhaar, een dorp in de gemeente Hardenberg. Buurtbewoners verleenden eerste hulp aan de gewonde. Ambulancepersoneel nam de zorg enige tijd later over.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd vannacht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.