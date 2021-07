Saif (42) al twee weken in hongerstaking in azc Hardenberg: ‘Voel me niet goed, maar ik ga door’

update Syriër Saif in hongersta­king in azc Hardenberg: ‘Het lijkt wel een gevangenis’

5 juli Een Syrische bewoner van het azc Hardenberg is al 11 dagen in hongerstaking. Hij is erkend vluchteling en als statushouder gekoppeld met de gemeente Hellendoorn. Maar al een half jaar lang krijgt de 42-jarige alleenstaande man daar geen woning toegewezen. Als hij een huis heeft wil hij ook werk zoeken in zijn woonplaats, zegt Saif. Hoe eerder hoe liever. ,,Ik wil zo snel mogelijk weg uit dit kamp, het lijkt wel een gevangenis.’’