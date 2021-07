Saif (42) eet en drinkt niet meer in azc om woning in Zwolle af te dwingen: ‘Ik ga door’

Nog snel een nieuw reisdocu­ment voor vakantie? Hardenberg ziet wachttij­den oplopen

22 juni Een verdubbeling van de normale wachttijd: wie in Hardenberg een nieuw paspoort aanvraagt, moet rekening houden met die vertraging. Niet alleen in het Vechtdal is het drukker: bijna alle gemeenten in de regio zetten vanwege toenemende drukte extra mensen in of zoeken de burger op.