Saxenburgh overlegt met gemeente over vacatures

De verontwaardiging bij de Saxenburgh Groep over de excursie naar zorgbanen in Duitsland is ruim een maand later flink geluwd. Henri Janssen, hoogste baas van de Saxenburgh Groep in Hardenberg, heeft met wethouder René de Vent en andere instanties van de gemeente overleg gevoerd.

De Saxenburgh Groep zit te springen om goede mensen, zeker als straks diverse nieuwbouwprojecten opgeleverd gaan worden. ,,Het was dan ook zuur om te lezen dat mensen uit deze regio naar het buitenland worden gedirigeerd, terwijl wij werk genoeg hebben", laat Henri Janssen weten aan de pers.

Vorige maand ging een delegatie van de gemeente met acht werkzoekenden en werkgeversorganisatie Zorg en Welzijn op bezoek bij een woonzorgcentrum in het Duitse Emlichheim. Het UWV meldde dat er weinig vacatures in de zorg zijn in Hardenberg en omgeving, vandaar het kijkje over de grens.

Later bleek al dat er bij de Saxenburgh Groep tientallen vacatures zijn in de verzorgingshuizen en het ziekenhuis. Het plan van gemeente en de zorginstelling is om in november gezamenlijk een actie te starten voor het werven van zorgmedewerkers. ,,Wij bieden iedereen volop kansen, van jonge schoolverlaters tot oudere herintreders, samen met alle betrokken partijen. Zelf hebben we al zo’n 80 verzorgenden laten scholen bij het Alfa College."

