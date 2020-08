SCD'83 uit Dedemsvaart smacht naar seizoensstart, maar waakt voor corona: met de koffietank langs het veld

Steekinci­dent hakt er flink in bij medewer­kers kliniek in Balkbrug: ‘Hij werd uit het niets geslagen en gestoken’

14 augustus Ze weten dat ze risico's lopen, maar het steekincident van vanmiddag hakt er toch flink in bij de medewerkers van psychiatrische kliniek Veldzicht in Balkbrug. Een patiënt stak een van hun collega's ‘out of the blue’ neer. Mogelijk met een pen.