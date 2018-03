Schade ram-plofkraak Gramsbergen hersteld, kinderopvang terug op oude stek

Van de ramkraak in Gramsbergen is niets meer te zien. Het pand aan de Bezantijnenstraat waarin de pinautomaat zat die in de nacht van 2 december vorig jaar geramd werd, is met man en macht hersteld en verbouwd.

Kinderdagverblijf Eigenwijz, huurder van het grootste deel van het voormalige bankgebouw, was vrijdag en zaterdag volop bezig met terugverhuizen. De ongeveer 130 tot 140 kinderen die gebruik maken van de opvangmogelijkheden komen in een vernieuwd en verbeterd pand terug, vertelt adjunct directeur Anja van Soest enthousiast. Eigenaresse Sylvia Wolbink en haar medewerkers hebben bij pandeigenaar Erik Hulzebosch kunnen aangeven waar ze behoefte aan hadden. ,,De ruimte waar eerst de pinautomaat zat is nu bij het kinderdagverblijf getrokken en dat is nu de slaapruimte voor de kleintjes, met een raam in de muur", vertelt de oud-schaatser over de afwikkeling na de schokkende kraak. ,,Ja, het heeft veel tijd en energie gekost, maar met de verzekeraar en aannemer ben ik er goed uitgekomen. Er moest veel gebeuren. De daders die met de vrachtwagen de gevel hebben geramd hebben veel schade veroorzaakt."

Spoorloos

Met een gestolen vrachtwagen reden criminelen eerst tegen het gebouw aan. Vervolgens gebruikten ze explosieven om de automaat op te blazen. Na de kraak hebben de dieven de cabine van de gestolen vrachtwagen in brand gezet om sporen uit te wissen. De daders zijn nog steeds spoorloos en over de eventuele buit heeft de politie niets naar buiten gebracht. Het recherche-onderzoek loopt nog, meldt een woordvoerder van de politie.

Voor Eigenwijz was een geluk bij een ongeluk dat het naastgelegen pand van stichting Welluswijs, waar het kinderdagverblijf voorheen gevestigd was, nog leeg stond.

Net als het weekeind van de ramkraak, is nu ook in een weekeind met hulp van veel medewerkers, ouders en andere vrijwilligers de inboedel van het kinderdagverblijf verhuisd. ,,Er is heel veel gebeurd. De slaapkamers voor de kleintjes zijn groter, de verschoningsruimte is zelfs twee keer zo groot en de toiletten zijn ruimer. Overal zijn nieuwe tegels en de plafonds zijn vernieuwd", somt Van Soest op.

Ravage

De allerkleinste kinderen van de dagopvang hebben geen weet van de grove actie van de criminelen op 2 december. Het zou de 'zwaarste pinkraak ooit' in Nederland zijn. ,,De kinderen in de basisschoolleeftijd hebben we toen alles veilig en gestut was onder begeleiding de ravage laten zien. De impact was natuurlijk groot, daar moesten we wat mee. Maar gelukkig is er nu niets meer van terug te zien", aldus Van Soest.

Zowel de gebruikers van Eigenwijz als eigenaar Erik Hulzebosch vinden het een veilig idee dat er een nieuwe pinautomaat aan de overkant van de straat wordt geïnstalleerd. Een woordvoerder van de Rabobank laat weten dat de installatie gaande is en dat de pinautomaat vanaf 6 april in gebruik genomen wordt.