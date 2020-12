Schapen delen oude vuilstort bij Hardenberg voortaan met duizenden zonnepanelen

‘Horror­huur­der’ maakt eigenaren van honden­school in Beerzer­veld horendol: ‘Nog voor de kerst de deur uit graag’

1 december De familie Von Piekartz in Beerzerveld wil huurder Nam Knapen nog voor de kerst uit hun woning hebben. Ze verhuren een gedeelte van het huis, maar zijn het in hun ogen constante geklaag van de bewoner over van alles en nog wat spuug- en spuugzat. Die weigert te vertrekken, legde hij in de rechtbank nogmaals uit. ,,Ik wil serieus genomen worden.”