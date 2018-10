Scheiding gemeenten kost Hardenberg miljoenen

Geschrokken

,,We zijn erg geschrokken door de hoge kosten. We zijn bezorgd en vragen ons af of het hierbij blijft. We willen harde garanties van het college", zegt raadslid Erik Back van de grootste oppositiepartij VVD. CDA, de partij met de meeste zetels, wil niet uitgebreid reageren in afwachting van de officiële presentatie van de begroting aanstaande woensdag. Fractievoorzitter Rick Brink: ,,Het kost veel geld, dat is een feit. En voor de rest van de begroting zie ik weinig ruimte, dat valt mij op."