Scholieren Hardenberg nemen het voortouw bij verkiezingen

Via lessen maatschappijleer of een lesbrief in de mentorlessen zijn de leerlingen voorbereid op hun politieke keuze. Het ging om echte Hardenbergse verkiezingen wat betreft de keuzes die gemaakt konden worden. ,,Als een partij als de PVV had meegedaan zou je wellicht weer een heel andere uitslag krijgen", aldus Aart Snoek, hoofd stembureau bij het Vechtdal College in Hardenberg, een van de deelnemende scholen. Stemmen konden ook worden uitgebracht in het gemeentehuis en in De Baron in Dedemsvaart.