Schooldirecteur Hardenberg: 'Sluiting van de Matrix slaat nergens op’

Politie vindt gestolen tandenbor­stels in verborgen ruimte opvallende auto

27 mei Agenten hebben woensdagmiddag in Ommen in een verborgen ruimte van een auto talloze gestolen goederen aangetroffen. Die werden eerder op de dag buitgemaakt bij een diefstal in een drogisterij in Dedemsvaart en mogelijk ook in Coevorden.