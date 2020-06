Schuur bij woonboerderij gaat in vlammen op in Linde

Minister Van Nieuwenhui­zen wil extra geld voor droogtepro­bleem in Oost-Nederland

4 juni De problemen met de droogte in Oost-Nederland zijn ook doorgedrongen in Den Haag. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen wil extra geld beschikbaar stellen voor de aanpak van droogte in Oost-Nederland. Dat zei ze vanmorgen na afloop van een bezoek aan natuurgebied Springendal in Twente waar ze zich liet voorlichten over de verdroging van het gebied.