Seniorenkorting krijgt sociale huurmarkt in Vechtdal langzaam in beweging

Edwin Evers keert (tijdelijk) terug op de radio

13 december Goed nieuws voor fans van Edwin Evers: hij keert voor een week lang terug op de radio. De dj uit Hardenberg is van 16 tot en met 20 december tussen 14.00 en 16.00 te horen als presentator van de Top 4000 op Radio 10. Dat maakte hij vanochtend zelf bekend in Ekdom in de Morgen.