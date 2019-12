Shota krijgt een nieuwe fiets van teammaten van VV Avereest 3

,,Het is een bijzonder verhaal’’, zeggen Elroy de Bie en Jeffrey Zwiers. ,,Want wij kennen Shota al veel langer. Toen woonde hij nog op De Beuk, hier in Balkbrug.” Maar Shota, voor wie geen toekomst in Nederland is weggelegd, werd het land uitgezet. Hij ging naar Frankrijk waar hij nog wat familie heeft wonen. Toch keerde Manjgaladze terug naar Nederland. ,,Ik miste mijn voetbalmaten, maar ook de taal”, zegt hij in een mengeling van Nederlands en Engels. ,,In Frankrijk was ik ook nog altijd een vluchteling en ik begreep de mensen vanwege de taal niet.’’

Kwaliteiten

Daarom pakte hij trein en fiets om terug te keren naar Nederland en via enkele omwegen kwam hij weer terecht in het asielzoekerscentrum. ,,Het is naar dat je weet dat iemand zich zo inspant om zich hier thuis te voelen, onderdeel te worden van de samenleving maar waarvoor er geen enkel uitzicht op een toekomst in ons land lijkt’’, zeggen De Bie en Zwiers. De twee zijn blij met de inbreng van Shota in hun elftal. Niet alleen op het veld waar de Georgiër over goede voetballende kwaliteiten blijkt te beschikken, maar zeker daarnaast. ,,Het is een geweldige vent’’, klinkt het welgemeend. ,,En hij is altijd trouw aanwezig, bij de trainingen en wedstrijden, maar ook bij de activiteiten die we als vrienden ondernemen.’’