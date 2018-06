Sibculo helpt bestolen weerman Groote weer in de lucht

Martijn Groote werd op eerste pinksterdag onaangenaam verrast toen zijn weerstation uit de achtertuin gestolen bleek. Hoewel de 21-jarige Tukker wekenlang Marktplaats scherp in de gaten hield, dook de op een twee meter hoge paal gemonteerde apparatuur niet meer op. ,,We hebben ook nog even gedacht aan vernieling, vooral ook omdat bedrading van een lantaarnpaal in onze straat die nacht was doorgeknipt’’, vertelt Groote. ,,Maar in de buurt hebben we niets teruggevonden van mijn oude weerstation en helaas op Marktplaats ook niet. Ik heb best veel fans, misschien dat mensen mij het niet gunnen. Het is in ieder geval een raadsel wat er met mijn spullen is gebeurd.’’