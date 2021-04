Sibculo koploper in race naar glasvezel; Slagharen onderaan

Kamps doet recht Drankrij­der beleefde zes mooie dagen mét een rijbewijs, tot die avond van het verjaar­dags­feest­je

14 april Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over rijden onder invloed en doorrijden na een ongeval.