Sibculo tast in duister na vondst lichaam in Spartelvijver

De bevolking van Sibculo tast nog altijd in het duister over de vondst van een lichaam, donderdagavond in de Spartelvijver aan de rand van het dorp. ,,Het blijft onwerkelijk, als je dat dan toch zo hoort."

Politie, brandweer en andere hulpdiensten rukten na een melding uit naar het water, dat in zomermaanden populair is onder dorpelingen die op zoek naar verkoeling zijn. ,,En het is er hartstikke diep", zegt een vrijwilliger van SVV'56, de voetbalclub die de parkeerplaats met de Spartelvijver deelt. De man komt zelf uit Vriezenveen. ,,Het komt vaker voor, mensen die dood in het water worden gevonden. Ik heb bij ons ook weleens iemand in het kanaal aangetroffen."

De Dubbeltreffer

De trainingsavond van de voetbalclub is al in volle gang, als het geluid van sirenes over sportpark De Dubbeltreffer schalt. Het gesprek dan ook in kleedkamers en in de kantine na afloop. Ivo Schonewille is voormalig speler van het eerste elftal - 'inmiddels speel ik in de kelderklasse'- en eigenaar van het aangrenzende café Boszicht. ,,Een heel spektakel voor de deur", zegt de uitbater. ,,Wat er nu echt gebeurd is weet ik ook niet, maar wel dat er direct veel gegist wordt. Pure speculatie, daar doe ik niet aan mee."

Lopend vuurtje

In het 1.400 inwoners tellende kloosterdorp staat niemand op een lijst van vermisten, wordt bij de voetbalclub verteld. En anders ging het wel als een lopend vuurtje door het dorp, zeggen dezelfde vrijwilligers. De hoogtijdagen van de Spartelvijver zijn in ieder geval wel achter de rug. Schonewille: ,,Dit is ook in de zomer geen toeristische trekpleister meer. Dat was vroeger wel anders. Nu gebruikt vooral de jeugd het om te zwemmen, en dan met name uit Sibculo zelf."

Verboden

Dat heeft ook met de waterkwaliteit te maken, die niet altijd te wensen overhoudt. En er is veel verboden, staat op het informatiebord bij de entree. 'Honden verboden, boten verboden, vissen verboden, surfen verboden'. Toch waren het wandelaars met een viervoeter die het lichaam, vermoedelijk al langere tijd in het water, zagen drijven. ,,Die zijn hier weer langs gekomen", aldus de café-eigenaar. ,,Ze hadden geen telefoon bij zich, dus hebben we vanaf hier de alarmdienst gebeld. Onwerkelijk, als je dat dan toch zo hoort."

Onderzoek