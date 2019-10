Sibculo wil weer woningen bouwen

In de nasleep van de economische crisis zijn er de afgelopen jaren bijna geen woningen meer gebouwd in Sibculo. Nu de economie goed draait wil Plaatselijk Belang Sibculo, samen met woningstichting Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg, graag weten hoe groot de behoefte aan nieuwbouw is in het dorp. Om dat te peilen is was er woensdagavond een informatieavond in De Horst. ,,Iedereen heeft zijn of haar zegje kunnen doen.”

De opkomst was met zo’n zeventig belangstellenden boven verwachting, stelt bestuurslid Rudi ten Hartog van Plaatselijk Belang. ,,In principe hebben zo’n tien tot vijftien mensen aangegeven belangstelling te hebben voor een sociale huurwoning, terwijl er circa 35 mensen wel een koopwoning willen.”

Ten Hartog verwacht dat de uiteindelijke belangstelling vanuit deze groep wel wat lager uitvalt. ,,Niet iedereen krijgt het plaatje helemaal rond, maar dit is voor nu een goede indicatie.”

Woningbouw in het dorp is al jaren een onderwerp van gesprek. Ook in 2015 zijn vertegenwoordigers van de gemeente Hardenberg al in gesprek geweest met organisaties en inwoners uit Sibculo om de behoefte op de woningmarkt in kaart te brengen.

Samen met Vechtdal Wonen gaat de gemeente Hardenberg nu kijken welke mogelijkheden er zijn voor het dorp. Dat staat overigens nog los van het bouwplan Kloosterwonen, dat al enkele jaren in de steigers staat en nog wel even op zich laat wachten. ,,Als Plaatselijk Belang zien we graag een goede mix van oudere en jongere inwoners. Net als veel andere dorpen hebben wij te maken met vergrijzing. Ik heb geen idee of het gebrek aan nieuwe woningen ertoe leidt dat jongeren Sibculo verlaten en of dat de reden is dat ze niet meer naar het dorp terugkeren.’’

Suggesties

Omdat het een informatieve avond was, zijn concrete vervolgstappen nog niet aan de orde. ,,We hebben niet gesproken over types woningen, maar puur geïnventariseerd wat de behoefte aan huur-, starters- of bijvoorbeeld seniorenwoningen is. Er zijn wel wat suggesties genoemd, met name ook door jongere belangstellenden. Die worden meegenomen in de gesprekken tussen woningstichting en gemeente”, aldus Ten Hartog. Hij kan vooralsnog geen termijn noemen waarin meer duidelijkheid over eventuele nieuwbouw in Sibculo gegeven kan worden. ,,De belangstellenden hebben hun e-mailadres achtergelaten en worden door de gemeente Hardenberg op de hoogte gehouden.”

Plaatselijk Belang Sibculo kijkt tevreden terug op de informatieavond. ,,In kleine groepen werd er vrijuit gesproken, iedereen heeft zijn of haar zegje kunnen doen. Onze hoop is dat er in de nabije toekomst weer woningen, voor jong en oud, huur en koop, in Sibculo gebouwd gaan worden.”

Woningbouw vertraagd

Ondertussen is al geruime tijd het bouwplan Kloosterwonen, ook wel De Monnikshof, in ontwikkeling. Voordat met de bouw begonnen kan worden, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Wanneer het definitieve plan aan de gemeenteraad wordt aangeboden is nog niet bekend. Tevens is onduidelijk wat de gevolgen zijn van de stikstofcrisis, voor de bouw van de beoogde veertien woningen.